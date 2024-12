Getty Images

Genoa-Napoli 1-2Napoli: primo tempo inoperoso, ma inizia la ripresa con una parata incredibile su Pinamonti. Non può nulla sul gol genoano e poi fa altri tre interventi di altissimo livello.: spinge di più per i primi 45 minuti e la catena con Anguissa e Politano funziona alla grande. Dopodiché si deve abbassare, vista l'inerzia del match. Avrebbe potuto gestire meglio quel pallone sulla rete del Genoa.: prima una chiusura provvidenziale in scivolata nella propria area, poi lo stacco vincente che vale il 2-0. Prende lui le redini della difesa e continua a tenere il rendimento complessivo altissimo.

: compito importante quello di dover sostituire Buongiorno sul centrosinistra. Spende un giallo alla mezz'ora fermando Miretti a centrocampo dopo essere stato saltato. A volte perde pericolosamente la posizione.: in continuo movimento sulla fascia sinistra, trova l'intesa con Neres e si propone spesso centralmente portando qualcosa in più alla gestione dello spazio della squadra.: secondo gol consecutivo dopo quello contro l'Udinese, salta bene in anticipo nel duello aereo e sblocca il match. Se inizia a diventare decisivo anche sotto porta con i suoi inserimenti Conte ha trovato una risorsa in più molto importante. Imperfetto sul gol di Pinamonti, affronta Vitinha va con troppa leggerezza.

: ha una capacità di pulire l'azione come pochi. La sua gestione dei ritmi, dei tempi di gioco con il palleggio e con le scelte si vedono fin da subito. Calcio di punizione pennellato per il colpo di testa vincente di Rrahmani.: si accende a intermittenza e quando lo fa sfrutta la sua fisicità facendo respirare il Napoli nei momenti più difficili.: quando c'è da fare un recupero difensivo non si tira mai indietro, anche se oggi si vede di più in avanti ed è costantemente nei pressi dell'area avversaria, riuscendo ad andare sul mancino o sul destro per servire in mezzo palloni interessanti, fino a trovare anche gli inserimenti con precisione di Anguissa (42' s.t.).

: grande occasione dopo 5 minuti quando va molto bene in anticipo di testa ma la traversa gli nega la gioia del gol. Tiene qualche pallone in più rispetto al solito ma diventa meno pericoloso con il passare dei minuti (28' s.t.: grinta e voglia di combattere, si cala nella battaglia con lo spirito giusto).: giocata decisiva al quarto d'ora, andando via sull'out mancino e mettendo in area un cross perfetto per il gol di Anguissa. Con la sua rapidità arriva sempre per primo sui palloni e riesce a creare superiorità numerica e portare insidie nella difesa avversaria. Cala nel tempo (28' s.t.: ha voglia di fare e si vede. Punta l'avversario, lo salta, fa ammonire Frendrup e tiene l'asticella alta).

: il suo Napoli si divide tra primo e secondo tempo. Per 45 minuti uno spettacolo per gli occhi, poi c'è un po' troppa sofferenza e il triplice fischio sa di liberazione. Azzurri momentaneamente primi, in attesa dell'Atalanta.