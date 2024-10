Getty Images

Napoli-Lecce LIVE, le formazioni ufficiali: Gilmour, Ngonge e Neres dal 1', fuori Kvaratskhelia e Politano

3 minuti fa



Napoli-Lecce





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Ngonge, Lukaku, Neres. All. Conte



Lecce (4-3-3): Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Coulibaly, Rafia, Ramadani; Pierotti, Krstovic, Banda. All. Gotti





ARBITRO: Paride Tremolada (Monza)





Obiettivo primo posto da confermare, a + 5 punti sull'Inter, in attesa del derby d'Italia dei nerazzurri contro la Juventus, in programma domani sera. Il Napoli di Antonio Conte, privo di impegni europei, ha la ghiotta occasione di allungare in vetta, in attesa del turno infrasettimanale contro il Milan: alle 15 allo Stadio Maradona i partenopei, a quota 19 punti, ricevono il Lecce di Luca Gotti, penultimo a quota 5 e reduce da tre ko di fila, nel terzo anticipo della nona giornata di Serie A.