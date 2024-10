Napoli-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Napoli-Lecce significa prima contro penultima, una squadra che cerca di mantenere la testa della classifica contro un'altra che vive un momento nero e vuole uscirne tentando il colpaccio in casa della capolista. Le due squadre scenderanno in campo sabato 26 ottobre alle ore 15:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri vengono da un momento positivo con 6 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 7, a differenza dei pugliesi reduci da 3 ko di fila avendo incassato 10 reti nelle stesse gare e non avendo segnato neanche un gol.

: Napoli-Lecce: sabato 26 ottobre 2024: 15:00: Dazn: DaznMeret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.. Conte: Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Ramadani, Pierret; Banda, Oudin, Rebic; Krstovic.. Gotti.- Cambia qualcosa per quanto riguarda la situazione infermeria in casa Napoli. Perché recupera Meret, come aveva preannunciato Conte alla vigilia del match contro l'Empoli. Resterà invece fuori ancora Lobotka, che si spera di recuperare in vista della sfida di martedì prossimo contro il Milan. Nonostante lo stesso allenatore dei partenopei abbia detto che per lui non esiste alcun turnover, qualcosa dovrebbe cambiare rispetto all'undici titolare che spesso i tifosi sono abituati a vedere. Oltre al rientro di Olivera dal 1' e di Meret tra i pali, occhio a Neres e Ngonge che scalpitano per prendere il posto di Kvara e Politano dall'inizio. Sul fronte opposto, Gotti dovrà rinunciare allo squalificato Gallo e Dorgu dovrebbe scalare sulla linea difensiva al suo posto. Infermeria che vedrà out Bonifazi, Hasa, Berisha, Burnete e Marchwinski. In dubbio Guilbert e al suo posto si prepara Pelmard sulla fascia destra. Qualche ballottaggio in attacco.

- Napoli-Lecce sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini, mentre come seconda voce ci sarà Ciro Ferrara.