Pronostico Napoli Lecce con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Napoli Lecce

Sono certo che il Napoli avrà la meglio sul Lecce. La squadra di Conte vorrà riscattarsi dopo la prestazione sottotono di Empoli. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Nella nona giornata del campionato di Serie A, il Napoli ospiterà il Lecce. La sfida è in programma sabato 26 ottobre con fischio d’inizio alle ore 15.00. Ma prima di mostrarvi il mio pronostico, ecco le quote di differenti operatori sul match:Le due squadre si presentano al match in maniera differente. Il Napoli è reduce dalla sofferta vittoria contro l’Empoli. Dall’altra parte, il Lecce è stato sconfitto per 0-6 dalla Fiorentina. Voglia di continuare ad allungare in classifica contro la voglia di riscatto.La differenza tra le due squadre appare netta e ci si aspetta che emerga anche sul campo.. La formazione guidata da Antonio Conte è decisa a mantenere la sua striscia vincente e rafforzare ulteriormente la propria posizione in classifica.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Quote speciali su Napoli-Lecce

I pronostici Napoli Lecce più interessanti

Consiglio risultato esatto di 2-0 a 6.40 su Quigioco

In occasione del match tra Napoli e Lecce, valido per la nona giornata di Serie A, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei siti scommesse che, a mio parere, sono molto interessanti.Credo che il Napoli avrà la meglio sul Lecce, segnando due gol e mantenendo la porta inviolata. Pertanto, suggerisco di puntare sul risultato esatto di 2-0 per la partita Napoli-Lecce.Nella comparazione effettuata è Quigioco a offrire la quota più elevata (6.40), seguito da Betsson (6.15), Snai (6) e Sisal (5.75).

Almeno un rigore assegnato nel match

Un altro pronostico che posso consigliarvi, è l'assegnazione di un calcio di rigore nel corso del match. A giudicare dal tipo di partita, credo che entrambe le compagini inizieranno con grande intensità, cercando di mettere pressione all’avversario fin dai primi minuti. Questo tipo di approccio potrebbe facilmente portare a situazioni che favoriscono l’assegnazione di un rigore. Questa quota, la troviamo a 2.80 su Betsson e a 2.75 su Snai.

Lukaku primo marcatore di Napoli-Lecce

Analizzando la prima parte di stagione del Napoli consiglio di puntare su Lukaku come primo marcatore della partita che è anche un ottimo rigorista. L’attaccante belga è quotato come primo marcatore a 4.60 su Quigioco e 4.50 su Betsson.

Dove trovare le migliori quote su Napoli Lecce

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Napoli Lecce

Napoli e Lecce si sono affrontate 37 volte nella loro storia. Il bilancio è favorevole ai Partenopei, con 16 vittorie, contro le 7 dei giallorossi e 14 pareggi. L'ultimo incontro, disputato nell'ultima giornata del campionato scorso, si è concluso con un pareggio a reti inviolate.

Probabili formazioni di Napoli Lecce: Politano o Neres dal 1'?

Ecco le possibili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la nona giornata di campionato:



Napoli (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All.: Antonio Conte.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Pierret; Banda, Krstovic, Rebic. All.: Luca Gotti.



Antonio Conte dovrà rinunciare ai due infortunati Alex Meret e Stanislav Lobotka. La situazione è più complicata per Gotti, che non potrà contare su Jeppe Corfitzen, Joan Gonzalez, Kevin Bonifazi, Medon Berisha e Ranes Burnete, tutti infortunati. Inoltre, il terzino Antonino Gallo sarà assente per squalifica.

Dove vedere Napoli Lecce

La partita del Maradona tra Napoli e Lecce sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match sia in live che on demand, accedendo alla piattaforma da diversi dispositivi. DAZN offre la possibilità di vedere tutte le partite di Serie A, inclusa questa, garantendo una copertura completa dell'evento.