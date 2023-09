Dallo scorso 29 agosto (data in cui è stato ufficializzato), infatti, la squadra di Garcia ha trovato solo una vittoria, quella in Champions contro il Braga. In campionato un ko con la Lazio e i pareggi contro Genoa e Bologna in trasferta. Ci si aspettava portasse fin da subito qualcosa in più al reparto offensivo del Napoli e invece sembra essere- Un mistero perchéEppure sembrava potesse diventare importante già dalla prima gara, dato che dopo appena tre allenamenti in azzurro è stato lanciato nei minuti finali contro la Lazio. Non c'è stata continuità, perché da lì il danese non è più sceso in campo.Si era scaldato contro il Genoa a Marassi, stava per entrare a Braga in Champions. Alla fine è rimasto in panchina.- Un confronto si potrebbe fare con, dato che i due bene o male sono stati pagati la stessa cifra, però l'ex Sassuolo l'anno scorso, dopo la prima fuori, ha iniziato a trovare spazio con Spalletti immediatamente.tra prestito e obbligo di riscatto, maI risultati per il Napoli stentano ad arrivare, mancano gli spunti degli attaccanti eGarcia nel post partita di Bologna ha detto che è arrivato tardi,i e assimilare i concetti della squadra. I fatti comunque dicono che ad oggi èil Napoli ha affrontato partite bloccate in cui ha avuto difficoltà a trovare gli spunti negli ultimi metri e Lindstrom ha dimostrato con l'Eintracht e con la sua Danimarca di avere giocate di livello. Davanti ci sono 4 partite in 12 giorni, sarà inevitabile far girare i giocatori, soprattutto con le grandi risorse presenti in attacco. A partire dal match