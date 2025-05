Napoli, Lobotka out col Parma: confermato l'infortunio, a rischio anche l'ultima giornata

Getty Images

Novità in casa. Era atteso un aggiornamento in merito all'infortunio di Stanislav, uscito dal campo nei minuti iniziali della sfida col, ed è arrivato: ebbene il centrocampista slovacco saràper la prossima gara ma potrebbe tornare a essere disponibile per l’ultima partita di campionato.Nelle scorse ore Lobotka è stato sottoposto a controlli diagnostici che hanno evidenziato la presenza di unNon ci sarà dunque sicuramente per la partita di, ma potrebbe esserci per l'ultima di campionato contro il. Al suo posto Conte dovrebbe affidarsi ancora una volta a, pronto a farne le veci da regista.

“Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo”.