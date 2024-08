Napoli, Lukaku non ha preso la numero 9: ecco la scelta sulla maglia

un' ora fa



Una volta escluso Osimhen dalla lista per la Serie A, pur non essendo partito il nigeriano, sembrava certa la riassegnazione della maglia numero 9 del Napoli a Romelu Lukaku, arrivato dal Chelsea e fortemente voluto dal tecnico Antonio Conte.



Invece no: la società azzurra, tramite una storia sul proprio profilo Instagram, ha svelato la scelta del belga, che non indosserà la 9 ma la numero 11 già a partire da questa sera, quando allo stadio Maradona arriverà il neopromosso Parma. Una scelta abbastanza inusuale, non tanto per il numero comunque iconico per i giocatori offensivi quanto perché appunto la 9 era libera. La 9 che era di Osimhen, tra l'altro, non è più acquistabile con il nome dell'ex Lille sulle spalle.