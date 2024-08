Conte non è contento del mercato, il Napoli accelera per Lukaku, Neres e altri due acquisti

AFP via Getty Images

L'esordio in Coppa Italia per il Napoli non è stato proprio incoraggiante. Vittoria solo ai rigori contro il Modena, grazie a Meret, degli azzurri.. C'è anche la situazione legata alla rosa che non rende felice Conte. Il tecnico parla di cose oggettive che emergono, ovvero la necessità di avere rinforzi perché il Napoli ne ha bisogno.- Il problema più evidente nella serata di ieri è stata l'assenza del centravanti fisico. Raspadori ha giocato qualche pallone in contro, poi è sparito dai radar. Nella ripresa è stato fatto un tentativo con Simeone prima e Cheddira sul finale, ma non è cambiato granché. L'assenza di Osimhen pesa, ma è ormai fuori dal progetto e non rientra neanche nella lista convocati da un po' di tempo. Se fino a qualche giorno fa c'era l'idea di aspettare la cessione del centravanti nigeriano, ora è scaduto il tempo.. L'obiettivo è quello di chiudere prima dell'inizio del campionato (tra sette giorni) e avercelo a disposizione già per l'esordio a Verona.

- Manca qualcosa in mezzo al campo, è diventata anche numerica la situazione. Perché a disposizione di Conte in Coppa Italia c'erano Lobotka e Anguissa, in campo per tutta la gara. Le alternative si chiamavano Coli Saco e Gennaro Iaccarino. Out Cajuste, pronto a firmare con il Brentford, Folorunsho, finito sul mercato, e Gaetano, destinato al Cagliari (manca ancora qualcosa per chiudere).Lo scozzese ieri non è stato convocato in amichevole dal Brighton e si conta di concretizzare la trattativa con il Napoli a breve. Il Frosinone, invece, aspetta la chiamata finale del Napoli per far partire Brescianini.

- Il Napoli vuole rinforzare l'attacco, al di là di Lukaku.per un acquisto che si può ottenere su una base di 25 milioni di euro. Occorrerebbe, però, l'uscita di Ngonge, che non rientra nei piani di Conte. La prossima settimana potrebbe essere decisiva, inizia il campionato e c'è la necessità di rinforzare la rosa.