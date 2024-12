AFP via Getty Images

Napoli, McTominay: "Ecco cosa pretende Conte"

Scott McTominay, centrocampista del Napoli autore del goal della vittoria nel match contro il Torino, parla ai microfoni di Dazn dopo il match contro i granata allo stadio Olimpico Grande Torino: "Dobbiamo continuare a spingere. Non so se sono un giocatore che sblocca le partite ma al momento lo sto facendo. Su cosa dobbiamo migliorare? Conte ci fa vedere spesso dei video per capire cosa dobbiamo migliorare. Pretende sempre il massimo e ora dobbiamo andare avanti così, con determinazione".