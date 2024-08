Napoli-McTominay, slitta a domani l'arrivo in Italia: il motivo e i dettagli

Filo diretto con l’Inghilterra. Dopo aver chiuso l’affare Lukaku con il Chelsea, con l’attaccante belga che è atterrato a Roma questa mattina e sta svolgendo le visite mediche, il Napoli ha chiuso anche la trattativa con ilper. Il centrocampista centrale classe 1996 era atteso già oggi in Italia, ma arriverà domani per svolgere le visite mediche e firmare il contratto.Secondo quanto riferisce Sky Sport, i club stanno infatti ancora sistemando i documenti, quindi è molto probabile che lo scozzese arrivi direttamente domani e non più stasera.Napoli e Manchester United hanno raggiunto l’accordo totale nella giornata di ieri per il passaggio di Scott McTominay alla corte di Antonio Conte. Operazione dain favore dei Red Devils.McTominay è andato in doppia cifra di reti nella passata stagione con dieci gol e tre assist tra Premier League, Champions e FA Cup.McTominay potrebbe non essere l'unico nuovo colpo a centrocampo del Napoli. Il club partenopeo ha già raggiunto l'accordo con il Brighton per Billy Gilmour per 12 milioni più 3 di bonus. L'infortunio di O'Riley potrebbe cambiare i piani del club inglese, anche se al momento la società di De Laurentiis attende il via libera per accogliere il classe 2001.