Napoli, O'Riley si fa male alla prima col Brighton: cosa succede adesso per Gilmour

L'esordio dicon ilnon è stato dei migliori, anzi. Il centrocampista arrivato da poco in Inghilterra, dopo essere stato a lungo un obiettivo dell'Atalanta, si è infattinel match di Carabao Cup contro il Crawley, squadra di League One. Una notizia che complica i piani del club di Premier e che, indirettamente si lega anche all'Il Napoli è molto attivo in queste ultime ore di mercato. Se sul fronte uscite va ancora risolto il nodo Osimhen, in entrata si preparano ad arrivare Romelu Lukaku e Scott McTominay. La terza pista, su cui i partenopei sono molto attenti, è quella che porta adel Brighton. Per lasciarlo partire, i Seagulls volevano attendere l'arrivo di, preso dal Celtic proprio per sostituire l'eventuale partenza dello scozzese. Ora però l'infortunio alla prima presenza lascia spazio a qualche dubbio sulla volontà di cessione del giocatore.

A parlare dell'infortuno di O'Riley è lo stesso tecnico del Brighton, che dopo la partita contro il Crawley si diceva pessimista: "A dire il vero, non sembra una bella cosa. Gli ho appena parlato quando è uscito dal campo e n, quindi vediamo. Dobbiamo analizzarlo, dobbiamo controllarlo e poi vedremo di cosa si tratta. Penso che avremo una risposta domani".Se negli ultimi giorni la trattativa sembrava ben avviata e pronta ad entrare nel vivo, lo stop di O'Riley spinge a riflettere più a fondo. Il giocatore è statoper il match di EFL Cup e con il club partenopeo c'è già un', con l'obiettivo di varare l'affondo nelle ultime ore di mercato e regalare ad Antonio Conte un nuovo centrocampista. La richiesta del Brighton si aggira intorno ai