Napoli-Monza: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Napoli-Monza sarà uno dei match della sesta giornata di campionato di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo domenica 29 settembre alle ore 20:45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Entrambe reduci da un turno positivo di Coppa Italia, con gli azzurri che hanno superato il Palermo con un netto 5-0, mentre i brianzoli vengono da un 3-1 grazie al quale hanno eliminato il Brescia. In campionato le situazioni delle due squadre sono completamente diverse, con il Napoli che si trova nelle parti alte della classifica e ha raccolto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta in quest'avvio. A differenza del Monza, fermo al penultimo posto con 3 punti all'attivo (3 pareggi e 2 ko).

- Nonostante l'impegno di soli tre giorni prima, Conte si ritrova una squadra tutto sommato riposata. Perché in Coppa Italia ha cambiato tutti i giocatori di movimento eccetto Lobotka. Mancherà Meret, alle prese con un infortunio che lo terrà fuori dal campo per un mese circa e al suo posto toccherà a Caprile. Non ci dovrebbero essere troppi dubbi per le scelte in casa Napoli, con l'undici titolare di Torino contro la Juve (eccetto proprio Meret) che dovrebbe essere riproposto contro il Monza. Nesta avrà qualche indisponibile in più, partendo da Mota e Gagliardini, passando per Birindelli e Vignato, fino ad arrivare ai lungodegenti Cragno e Ciurria.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Napoli-Monza in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Partita: Napoli-MonzaData: domenica 29 settembre 2024Orario: 20:45Canale tv: DAZNStreaming: DAZN- Napoli-Monza sarà trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Marco Parolo.

(4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.(3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopolous; Maldini, Caprari; Djuric. All. Nesta.