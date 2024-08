Napoli, Natan al Betis: contatti in corso. C'è il sì del giocatore, ecco cosa manca

GETTY

Si muove il mercato del. C'è il quarto acquisto che si va completando, ovvero quello di. E c'è anche la situazione uscite da monitorare. Perché qualche giocatore non rientra nei piani di Conte, qualcun altro invece è stato promosso però potrebbe partire lo stesso. È il caso diperò ha mostrato una buona attitudine e quindi non rappresentava una priorità tra gli esuberi. Oggi qualcosa può cambiare, perché

- Natan può finire in Spagna.Si lavora sulContatti in corso, il Betis vuole accelerare, intantoe il nodo principale da sciogliere sarà sulla scelta tra. In caso di uscita di Natan non ci sarebbe l'urgenza (come in altri ruoli) di andare a rimpiazzare il calciatore, essendoci Rrahmani, Buongiorno, Rafa Marín, Juan Jesus, Di Lorenzo e Olivera (questi ultimi due "adattati" come braccetti). Però èUn'occasione da ultimi giorni di mercato.