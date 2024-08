Napoli, offerta per Lukaku: la cifra e la richiesta del Chelsea

Getty

Si muove ile lo fa in modo perentorio. Nel giorno in cui è arrivato il nullaosta per l'arrivo in azzurro di, il club diha anche presentato alun'offerta formale per prelevare Romelu. Inseguito da tutta l'estate e pupillo del nuovo allenatore Antonio, il belga rappresenterebbe il perfetto sostituto del partente Victor, ma potrebbe arrivare anche prima della partenza del nigeriano.Sonocome riporta Sky Sport. Si attende la risposta della squadra diche non conta più su Big Rom maL'accordo insomma è ancora lontano ma è da registrare questoconcreto del Napoli che così risolverebbe un suo problema e verrebbe incontro anche alle esigenze degli inglesi che un posto per l'ex Inter non ce l'hanno. Per il Napoli però il mercato non è finito, anzi.

Con il Chelsea i discorsi vanno avanti da tempo e riguardano diversi giocatori. Lo stesso Osimhen per esempio che non ha ancora ricevutoanche solo vicine allastipulata con il Napoli e che ne ha frenato per ora il mercato. Qualcosa però si muove, anche grazie a una trattativa ormai sfumata. Stiamo parlando di quella che avrebbe dovuto portarein Inghilterra, accordo definito e poi saltato per problemi allemediche dello spagnolo. Il Chelsea resta dunque senza punta centrale e potrebbe quindi tornare su, con o senza l'ipotesi scambio col Napoli che era stata esplorata nei primi giorni di giugno. Un'offerta è stata presentata, una risposta è attesa ma tra Chelsea e Napoli la linea è calda.