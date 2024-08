Napoli, ecco Brescianini: visite mediche in corso. Cifre e dettagli dell'affare

Redazione Cm

Dopo qualche settimana di stallo,Prima gli arrivi di Spinazzola, Rafa Marín e Buongiorno, oraIl centrocampista è stato uno dei punti fermi del Frosinone lo scorso anno in Serie A, raccogliendo 36 presenze, 4 gol e 2 assist. Ora è pronto per iniziare la sua nuova avventura in azzurro, dopo un estate in cui è stato praticamente bloccato dal club partenopeo e ora è arrivato il momento dell'accelerata.- Poco prima delle ore 10 di questa mattina Brescianini è arrivato a Roma. A Villa Stuart lo ha atteso qualche tifoso e il dottor Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico del Napoli.classico step formale da completare prima di ultimare il suo trasferimento dal Frosinone al Napoli.per mettersi subito a disposizione di Conte in vista del match d'esordio di domenica a Verona.

- Pronti a mettere tutto nero su bianco, l'accordo è stato trovato già da tempo. Brescianini arriva a Napoli con la formula delAnche ilfarà cassa in quest'operazione perché aveva ilBrescianini firmerà un contrattoÈ tempo delle visite mediche, è tempo delle firme.