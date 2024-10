Getty Images

Napoli, novità sul rinnovo di Kvaratskhelia: c'è l'offerta di De Laurentiis

27 minuti fa



Khivcha Kvaratskhelia e il Napoli hanno cominciato a dialogare per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo stipendio del georgiano attualmente è intorno al milione e ottocentomila euro all'anno e De Laurentiis ha offerto 5 milioni a Mamuka Jugeli, agente dell'esterno azzurro, per firmarne uno nuovo e prolungare l'accordo.



Da capire ora che cosa si diranno le parti perché quel che è certo è che l'ex Dinamo Batumi è tornato a essere centrale e il Napoli non può farne a meno. Il tempo c'è, l'attuale scadenza è infatti fissata al 30 giugno 2027.