Napoli, nuova idea a destra: piace Thierry Correia del Valencia

32 minuti fa



Il Napoli si muove sul mercato e, oltre al quasi chiuso colpo Gilmour e all'assalto finale per Lukaku, si sta guardando attorno per provare a chiudere anche un altro colpo di mercato che possa completare il reparto degli esterni difensivi del 3-5-2.



Considerando Di Lorenzo braccetto difensivo e ipotizzando l'uscita anche in extremis di Mario Rui, il direttore sportivo Giovanni Manna sta cercando proprio fra i giocatori che si possano alternare all'occorrenza su entrambe le fasce un po' come fatto con Mazzocchi, oggi titolarissimo a destra.



Il profilo individuato, secondo il Corriere dello Sport è Thierry Correia, esterno portoghese di 25 anni con il contratto in scadenza al 30 giugno 2026, ma considerato fra i titolarissimi del club spagnolo e, quindi, con una valutazione di mercato molto alta.