Napoli, offerta dell'Al-Ahli per Osimhen: manca l'accordo col giocatore, atteso un rilancio

Nella notte dei primi gol e prima vittoria ufficiale deltargato, in casa azzurra può arrivare un’importante svolta sul futuro di. Con Romelu Lukaku sempre più vicino e pronto a sbarcare all’ombra del Vesuvio dopo l’accordo tra il club partenopeo e il Chelsea, le strade della società di Aurelio De Laurentiis e dell’attaccante del Napoli sono pronte a dividersi. Nelle ultime ore, l’Al Ahli ha mostrato un forte interesse per Victor Osimhen e potrebbe sbloccare la cessione del nigeriano, che potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita.

Secondo quando riferisce Fabrizio Romano, l'Al Ahli ha fatto una prima offerta per l'attaccante da 65 milioni di euro bonus compresi.Il Napoli è pronto a lasciar partire il giocatore, nonostante la proposta sia lontana dai 130 milioni previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto di Osimhen.Al momento non c’è l’accordo economico con Victor Osimhen, che finora ha detto no alle prime offerte che gli sono arrivate. Da capire se il club saudita rilancerà nelle prossime ore per soddisfare le richieste dell’attaccante nigeriano.