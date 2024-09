Napoli, Osimhen in gol al debutto col Galatasaray

Schierato nella formazione titolare dall'allenatore Okan Buruk (ex centrocampista dell'Inter) anche per via dell'assenza per infortunio dell'argentino Mauro Icardi (altro ex nerazzurro), Osimhencon cui il Galatasaray sta vincendo 2-0 in casa contro il Rizespor.Per la cronaca la rete del vantaggio porta la firma del difensore colombiano Davinson Sanchez, sempre su assist del brasiliano Gabriel Sara.

. Arrivato dal Lille per 77,5 milioni di euro nel mercato estivo del 2020, Osimhen ha segnato 76 gol in 133 presenze con il Napoli vincendo lo Scudetto e laureandosi capocannoniere della Serie A con 26 reti nella stagione 2022/2023.