Osimhen al Galatasaray, che annuncia il suo stipendio: ufficiale anche l'opzione per rinnovare col Napoli

Dopo l'arrivo nella nottata di ieri, persono state ore di procedure e burocrazia per permettere al, la sua nuova squadra, di registrarlo in tempo utile nella lista per l'Europa League. Adesso il trasferimento è ufficiale, come da comunicato dai due club.- "Il Napoli comunica di averContestualmente, il Club ha raggiunto con il tesserato un

- "È stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Victor James Osimhen e la sua società SSCN Napoli SPA in merito alla cessione temporanea a titolo gratuito del calciatore.Viene annunciato al pubblico con rispetto".Osimhen si trasferisce al Gala in. Non solo: larescissoria su cui può contare il Napoli è stata abbassatae gli azzurri possono anche prolungargli il contratto.

nel mercato estivo del 2020,con 26 reti nella stagione 2022/2023.Il bomber nigeriano ha preteso e ottenuto la"È una bella sensazione, l'atmosfera è incredibile, è una delle migliori tifoserie del mondo, è grande essere qui. Ci vediamo allo stadio, farò il massimo per i tifosi, per farli gridare ad ogni gol, farò il massimo per loro. Mertens? E' un grande ragazzo, è bello ritrovarlo, ho parlato con lui prima di venire e sarà bello incontrarci di nuovo", ha detto Osimhen alla stampa turca poco dopo l'atterraggio.