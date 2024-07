Napoli-Egnatia, top e flop: Kvara riparte con una magia, Lobotka l'uomo di Conte! Rimandato Cheddira

Getty

Terza amichevole per il Napoli nel precampionato, la prima dal ritiro di Castel di Sangro. Dopo i due successi per 4-0 e 3-0 a Dimaro, arriva una nuova vittoria per la squadra di Antonio Conte. È 4-0 al triplice fischio del match contro il Klubi Sportiv Egnatia, con tante risposte positive. Di cose negative praticamente non se ne sono viste, giusto qualcuno meno brillante di altri. Ma tante risposte buone per il nuovo tecnico azzurro, che ritrova Kvara e il suo magico gol, prima dei gol di Politano, Simeone e Ngonge.: nonostante abbia pochissimi allenamenti nelle gambe è già in palla. Giocate di alto livello, spettacolo tra l'ovazione del pubblico e poi arriva il gol: controllo di destro e sinistro al volo ad incrociare. Ha ripreso subito alla grande.

: nel gioco di Conte avrà un peso specifico importante. E con lui in campo c'è una fluidità di manovra notevole. Geometrie di gioco che fanno la differenza, poi c'è quella pennellata per il gol di Kvaratskhelia che è tanta roba.: la fascia destra con Mazzocchi funziona molto bene. È ispirato, imbuca per i compagni e soprattutto per l'esterno napoletano. Rientra più volte sul suo mancino e sfiora la rete, che poi arriva quando Di Lorenzo scarica palla e lui di prima infila sul palo lontano.: pronti, via e subito in gol per il 3-0 facendosi trovare pronto in area. Molto bravo altre due volte quando si libera dell'uomo per andare a calciare e quando la gira di testa, ma in entrambi i casi il portiere avversario gli dice di no.

: sembra un po' un pesce fuor d'acqua in quell'attacco che va velocissimo e con grande qualità. Non riesce ad entrare mai nel vivo delle azioni del Napoli. Ha due occasioni sul finire di primo tempo ma non trova il 3-0. Un passo indietro rispetto alle due ottime prove delle amichevoli a Dimaro.