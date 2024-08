Napoli, Osimhen insiste per andare via: Psg in stand by, tutte le possibili soluzioni

Victor Osimhen sta vivendo un'estate da separato in casa. L'attaccante è fuori dal progetto Napoli, ha chiesto da tempo la cessione e la società sta cercando una soluzione per accontentarlo;. Victor sta bene, l'esclusione è dettata solo da motivi di mercato così come anche quelle di Mario Rui, Folorunsho e Cajuste.- Tante voci sul probabile addio di Osimhen che insiste per andare via, ma al momento è tutto fermo: sul contratto del giocatore c'è una clausola rescissoria di 130 milioni di euro e il Napoli non intende venderlo a meno, ma al momento nessun club interessato vuole arrivare a quella cifra., dopo il no di De Laurentiis a eventuali contropartite la situazione è bloccata;anche se il giocatore non è convintissimo della destinazione, e dall'Inghilterra bisogna registrare

- Il Napoli ha le idee chiare: fuori Osimhen e dentro Romelu Lukaku, col quale c'è già un accordo verbale per un contratto di tre anni da sei milioni di euro a stagione più bonus. Si dovrà trattare con il Chelsea che vuole venderlo a titolo definitivo, ma prima bisogna fare posto a BigRom con l'uscita di Lukaku.il Chelsea ha fretta di mettere alla porta il belga perché sta chiudendo Omorodion dall'Atletico Madrid e vuole rientrare di un investimento di quasi 40 milioni: la richiesta per Romelu è di 35, il Napoli valuta l'affondo in tempi brevi consapevole che sull'attaccante c'è anche l'Aston Villa.