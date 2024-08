Neres apre al Napoli: Benfica in attesa della proposta finale, ecco a quanto si può chiudere

Getty Images

Non sarà Lukaku, l'attaccante che manca tremendamente aldi Antonio Conte, maesterno alto brasiliano classe 1997, è comunque una pedina che va aggiunta alla rosa azzurra per la stagione 2024/25. Il giocatore, in forza al Benfica,, e mercoledì il Napoli ha avuto un primo incontro con le Aquile portoghesi per parlare dell'ex Ajax.- Il brasiliano. passato dagli olandesi allo Shakhtar e poi immediatamente al Benfica a causa della guerra tra Russia e Ucraina, dopo due anni è pronto a cambiare nuovamente casacca, e ha dato il suo ok al trasferimento:sui termini dell'affare.

30 milioni è la cifra che il Benfica vorrebbe incassare, mentre il. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tesi alla riuscita del colpo per integrare il reparto esterni offensivi dopo la partenza di Lindstrom verso l'Everton.