Napoli-Palermo, le pagelle di CM: Neres e Ngonge si prendono la scena, tutti pazzi per McTominay!

Napoli-Palermo 5-0Napoli: qualche insidia c'è dalle sue parti ma non tale da costringerlo a intervenire per salvare il risultato.: più impreciso rispetto ai compagni, sbaglia qualcosa come l'uscita da fare in anticipo sul palo di Brunori nel primo tempo. Non sono però imprecisioni che possono incidere sull'andamento della gara.: finalmente arriva il suo momento, prima presenza ufficiale con la maglia del Napoli. Bene per il risultato ma personalmente sarebbe potuta andare meglio perché qualche sbavatura si vede nelle sue giocate. Alla fine ininfluente

: imperfetto in un duello fisico sul palo di Brunori, ma alla fine conta la sostanza che porta al suo gol del 3-0 staccando in anticipo su Ceccaroni.: è maggiormente a suo agio quando deve giocare più avanti, magari da quinto nel 3-5-2. Oggi però fa il terzino e spinge con buona frequenza ripiegando al momento giusto quando c'è da riallinearsi.: ha voglia di fare e corre tanto, è praticamente ovunque. Bene in interdizione, si propone spesso anche per il palleggio.: unico dei "titolarissimi" a giocare dal primo minuto. Gestisce con il solito ordine il gioco, i temi e i ritmi del Napoli (12' s.t.: l'effetto McTominay e Gilmour si vede anche in Coppa Italia. Sembra essere rinato e fa un recupero a tutto campo rincorrendo e chiudendo un avversario in ripartenza).

: giocate da brasiliano vero, da uno come lui ci si aspetta questo. Serve l'assist su calcio d'angolo per il gol di Juan Jesus e va vicino al gol con un bel sinistro dalla distanza. Sono le prove generali perché trova la prima gioia al Maradona nella ripresa su assist di Simeone (31' s.t.: una quindicina di minuti di amministrazione, anche se qualche spunto lo trova ugualmente).: entra sul gol dell'1-0 servendo palla a Neres che calcia e segna. Per il resto ci si aspettava di più, nonostante giochi a ridosso della punta e avendo quindi più libertà di movimento (31' s.t.: al primo pallone toccato, al primo passo appena entrato in campo segna il gol del 5-0 che fa esplodere il Maradona. Dopo qualche minuto scheggia una traversa con un destro potentissimo da fuori).

: due gol nel giro di sette minuti. Gli dà una mano Sirigu sui due gol ma è lui bravo a insaccare con il suo mancino, specie il secondo che parte forte (12' s.t.: cerca di sfruttare qualche spazio che si crea con la sua solita falcata importante).: ha una chance dopo pochissimi istanti ma spreca. Riesce a servire l'assist per il 4-0 di Neres (31' s.t.: subito decisivo entrando in area e giocando a rimorchio per il gol di McTominay).(3-5-2): Sirigu 4; Peda 5, Baniya 5 (27' s.t. Lucioni 5,5), Ceccaroni 5; Buttaro 5,5, Vasic 4, Ranocchia 5,5 (18' s.t. Gomes 5,5), Saric 5,5 (27' s.t. Segre 5,5), Lund 5 (39' s.t. Pierozzi s.v.); Le Duaron 5 (18' s.t. Insigne s.v.), Brunori 5,5. All. Dionisi 4,5.