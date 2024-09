Getty Images

Napoli-Palermo, lancio di petardi e fumogeni tra tifosi: la ripresa inizia in ritardo, cosa è successo

Giovanni Annunziata, inviato

31 minuti fa



Napoli-Palermo era una gara a rischio per la rivalità che c'è tra le due tifoserie. Tante forze dell'ordine presenti questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona, con il timore anche di una presenza di tifosi extra, non solo quelli rosanero. Tanto nasce dai gemellaggi delle due compagini, perché si registra un'amicizia tra napoletani e catanesi mentre una tra palermitani e romanisti.



SCONTRI A DISTANZA - Oltre 500 tifosi del Palermo presenti nel settore ospiti con gli ultras che hanno effettuato l'ingresso al termine del primo tempo dando vita a disordini. Gli stessi hanno iniziato a lanciare fumogeni e petardi verso la Curva B del Napoli e da lì è nato un botta e risposta con questi lanci pericolosi da un lato all'altro, ancora in corso ad inizio ripresa. Dovesse proseguire ancora a lungo ci potrebbe essere la sospensione della gara. Nel frattempo i petardi hanno raggiunto anche la pista che si trova attorno al campo.