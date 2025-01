Napoli, paradosso Ngonge: mezza Serie A lo vuole. Il retroscena sul Milan

Redazione Calciomercato

, esterno offensivo belga classe 2000. Il telefono dell’agente dell’ex Verona suona in continuazione ed è un paradosso considerando che al Napoli con Antonio Conte non gioca praticamente mai. In questa stagione ha raccolto la miseria di 124 minuti in 7 gettoni. Cyril stava andando bene in Coppa Italia, con 2 gol in 3 partite, ma l’eliminazione per mano della Lazio riduce ancora di più lo spazio in azzurro.Mezza serie A su Ngonge, racontavamo.. Cyril piace molto anche al Bologna e alla Fiorentina, inseritasi nella corsa con forza nelle ultime ore., il Bologna offre un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto a 12 milioni. Leggermente più defilato il Como che prenderà sicuramente un esterno ma ora sembra orientato su altri obiettivi.

Una decina di giorni fa l’agente di Ngonge,, è stato a Milano per incontrare, direttore tecnico del. Nel summit si è discusso di Belahyane e dello stesso Cyril: il club rossonero apprezza l’esterno belga, ma lo acquisterebbe solo in prestito e nel caso dovesse andare via Chukwueze.