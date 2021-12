Troppo importante la sfida con il Milan di domenica 19 dicembre, troppo gratificante rappresentare le Super Aquile in Coppa d'Africa, al via il 9 gennaio in Camerun. In settimana l'attaccante passato dal Lille è tornato ad allenarsi da solo, per non perdere la forma fisica, nei prossimi giorni potrebbe accelerare.ma per indossarla servirà ancora un po' di tempo.. Quando il professor Gianpaolo Tartaro, il chirurgo maxillo-facciale che ha operato il giocatore, insieme al dottor Raffaele Canonico – responsabile dello staff medico del Napoli - riterranno sia giunto il momento, passeranno tutte le informazioni (dalla tac ai punti dove dovrà poggiare la maschera) al dottor Roberto Ruggiero, il tecnico ortopedico napoletano che con la sua azienda di Cardito procederà alla realizzazione: "Ci bastano due giorni di lavoro per realizzarla. Ed eventualmente anche modificarlo se poi l’atleta dovesse riscontrare qualche problema.Una volta che Osimhen indosserà la maschera sarà importante capire come si sentirà ad averla addosso, la capacità soggettiva di adattarsi a movimenti con una protesi del genere. Il nigeriano, infortunatosi lo scorso 21 novembre, scalpita, ha detto a Spalletti di voler recuperare in fretta, ma il Napoli non si prenderà rischi gratuiti.