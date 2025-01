Napoli, offerta respinta per Kvaratskhelia: il Psg prova a inserire Asensio

Il georgiano del Napoli è la prima scelta del club della capitale francese, che dopo aver incassato il sì del diretto interessato, che negli ultimi mesi ha rifiutato ogni proposta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2027, ha iniziato una trattativa con il club guidato da De Laurentiis., ma senza nessun tipo di obbligo o necessità. Kvara se farà la valigia dovrà portare quanto richiesto,

E qui iniziano i problemi per il Psg, che secondo quanto scrive Repubblica ieriNell'affare Al-Khelaifi ha provato a inserire prima il cartellino di Milan Skriniar, in uscita e corteggiato dal Galatasaray,ex Real Madrid, che in questa stagione ha segnato 2 gol in 15 partite, per un totale di 748'. Tre ottimi giocatori ma che non rientrano nei piani del Napoli, né tantomeno nei parametri economici azzurri.

Al momento la trattativa è in fase di stallo:L'ex giocatore del Rubin Kazan ha ancora due anni e mezzo di contratto, non c'è l'ansia di cederlo, non c'è nessuna acqua alla gola. Resta da capire cosa succederà se la fumata sarà nera fino a fine mercato:sette volte tanto quanto guadagna in Italia, ovvero 1,5 milioni di euro netti a stagione.La scorsa estate l'allenatore salentino si è categoricamente opposto alla partenza dell’ala georgiana, ma nelle ultime settimane qualcosa è cambiato. Kvicha non è più indispensabile, ma se partirà il tecnico azzurro si aspetta un sostituto all'altezza.