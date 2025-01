Repubblica - De Laurentiis impugna in tribunale l'elezione di Simonelli in Lega. Napoli rischia una penalizzazione

. L'elezione del nuovo numero 1 di via Rosellini al vertice della Lega Calcio è andato in scena ormai lo scorso 20 dicembre, ma nonostante la sua carica sia stata ratificata ormai da tempo, il suo ruolo all'interno dell'assemblea è ancora sub judice.in cui si chiede la destituzione. La firma su questo provvedimento, come riportato da Repubblica, non è banale perché è quella del presidente del Napoli,e del consigliere indipendente della Serie A,

La mossa fatta dal numero uno del Napoli segue lainterna ai 20 club di Serie A con i patron diche hanno spinto per agire e con unI club si appellano all'articolo 700 del codice di procedura civile con chi firma l'atto che ritiene di aver motivo per temere di vedere minacciati i propri diritti da un pregiudizio imminente e irreparabile. E chiede la sospensione cautelare cancellando, momentaneamente, l'elezione., la quale prevede che le controversie di ambito sportivo siano devolute alla Camera arbitrale. Per rivolgersi alla giustizia ordinaria, invece, serve l’autorizzazione del Consiglio federale.De Laurentiis, all'interno del suo ricorso, ha specificato che per lui non si tratterebbe di una violazione della clausola compromissoria visto che Simonelli non è un tesserato, ma il Codice di giustizia sportiva si applica a chiunque svolge attività "comunque rilevanti per l’ordinamento federale"

Nel ricorso, infatti, Blandini e De Laurentiis avevano chiesto che il Tribunale di pronunciarsi "inaudita altera parte" (senza intervento della controparte) e questa richiesta è stata respinta