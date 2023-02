Mattinata di lavoro per il Napoli all'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Ecco le ultime della sessione d'allenamento con tre stop per la rosa di Spalletti:



"La squadra ha iniziato la seduta con una prima fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercitazione tecnico tattica a tutto campo, seguita dal lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Rrahmani, Lobotka e Zielinski hanno svolto lavoro differenziato individuale in palestra e campo".