Napoli-PSG, ore caldissime per Kvaratskhelia: si punta a chiudere entro 72 ore

Il mercato delsta per entrare nel vivo ed è pronto a scatenare un effetto domino con conseguenze sulle strategie di diversi club europei.dopo l'ammissione pubblica dell'allenatore Antonio Conte della richiesta del campione georgiano di lasciare la Serie A per trasferirsi alla corte di Luis Enrique. I due club sono in costante contatto per definire un accordo, dopo che l'entourage del classe 2001a stagione.Secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Parisien,– con la squadra di Donnarumma e compagni a forte rischio di eliminazione –del Manchester United al primissimo posto della lista, con Zhegrova del Lille, Federico Chiesa del Liverpool, Ziyech del Galatasaray e Ndoye del Bologna alle sue spalle. Tra Napoli e Paris Saint-Germain la partita si gioca su una distanza tra domanda (80 milioni di euro) e una prima offerta (45) che può essere risolta, anche attraverso i bonus, con la consueta soluzione a metà strada.I colleghi transalpini riferiscono cheIl contratto di Kvaratskhelia col Napoli scade a giugno 2027, sulla base del quale l'attaccante georgiano percepisce un ingaggio di circa 1,8 milioni netti., secondo Le Parisien,Queste sono invece le ultime dichiarazioni di Antonio Conte sull'argomento: “Sono deluso, ma né col giocatore né col mio club. La delusione mia perché non sono riuscito a incidere in questi sei mesi affinché qualcosa cambiasse. Io non addosso responsabilità agli altri, me le prendo sempre io. Pensavo di poter incidere in maniera diversa in questi sei mesi, invece mi sono accorto che eravamo punto e a capo”.