Sportitalia - Napoli, Conte chiede Garnacho per il dopo Kvaratskhelia

è ormai solamente una questione di tempo e, dopo le notizie degli scorsi giorni che davano l’attaccante georgiano vicino al, è arrivata anche la conferma da parte del tecnico degli azzurri, che ha ufficializzato la richiesta del giocatore di lasciare l’Italia: “Kvara ha chiesto al club di essere ceduto, senza giri di parole. Mi è stato riferito questo e il giocatore mi ha confermato questa decisione. Personalmente provo una grande delusione”.In casa Napoli è, quindi, partita laper fronteggiare la partenza del georgiano e tra i nomi finiti nel radar della dirigenza azzurra, ci sarebbe anche quello di, attaccante di proprietà del. A riferirlo è Sportitalia, che sottolinea come l’argentino sia unaIl classe 2004 non è incedibile per i Red Devils e, con i 70/75 milioni di euro che il Napoli incasserebbe dalla cessione di Kvara, il budget per affondare il colpo ci sarebbe (il valore del giocatore si aggira intorno ai 50 milioni di euro).

Un fattore che potrebbe giocare a favore del Napoli è il, visto che, lo scorso dicembre, il tecnico portoghese aveva escluso il giocatore - insieme a Rashford - dalla lista dei convocati per il derby contro il City, con questa motivazione: “Ho informato Garnacho e Rashford su WhatsApp. C'è una comunicazione dopo l'ultimo allenamento, come succede sempre. Loro stanno bene e si sono allenati bene e io ero lì. È semplicemente una valutazione, lo sanno; è solo una semplice scelta. Io faccio attenzione a tutto: al modo in cui mangi, al modo in cui ti vesti per andare a una partita... Faccio la mia valutazione e poi decido”.

Il nome di Garnacho, però, non è l’unico finito sul taccuino del ds Manna. Oltre all’argentino, infatti, il Napoli segue anche altri profili come Federico, Wenderson, Edone Hakim, quest'ultimo in rotta con il Galatasaray.