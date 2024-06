Osimhen sbotta sui social contro il CT della Nigeria: "Dico tutto"

AFP via Getty Images

non ci sta e sbotta in diretta Instagram contro il commissario tecnico della Nigeria,, che negli scorsi giorni si era lamentato della scarsa presenza di alcune stelle della Nazionale in questione, prendendo proprio l'attaccante del Napoli come esempio. Osimhen non ha, infatti, preso parte alle due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo a causa di un infortunio.- Le dichiarazioni dihanno, quindi, mandato su tutte le furie il bomber del Napoli, che si è reso protagonista di una forte polemica, proprio contro il commissario tecnico, durante una diretta Instagram. Osimhen ha, infatti, minacciato di pubblicare gli screenshot per far conoscere a tutti la verità. La furia del numero nove azzurro è, poi, stata interrotta da un collaboratore che gli ha sottratto il telefono e ha interrotto la diretta, che ha comunque fatto il giro del web.

Victor Osimhen on IG after the RUMOURS that he failed to come to Super Eagles camp cos of Injury. pic.twitter.com/uSktCzPVbJ — POOJA!!! (@PoojaMedia) June 15, 2024

- Ecco le dichiarazioni rilasciate da Osimhen durante il suo pesante sfogo contro Finidi: "Ho sempre giocato con il cuore per la Nigeria, so bene di aver avuto molti infortuni. Ho perso ogni rispetto per il CT. Pubblicherò le foto e gli screenshot delle conversazioni che ci sono state tra me e lui. Non si possono dire certe sciocchezze. Ho perso la stima in quest'uomo (Finidi, ndr). Gli avevo chiesto di poter andare lo stesso con i ragazzi anche se ero infortunato, in modo da stare tutti insieme".