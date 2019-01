Hirving Lozano nel mirino del Napoli. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Mino Raiola, agente dell’esterno offensivo del PSV Eindhoven, lo ha proposto a Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei partenopei: al club campano il messicano piace, ma chiederà uno sconto sui 35 milioni di euro richiesti dagli olandesi. Operazione che, comunque, non verrà fatta in questo mercato di gennaio.