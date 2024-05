Napoli, Raspadori: "Zielinski ci mancherà molto, mi ha accolto in modo fantastico"

12 minuti fa



Il Napoli affronta il Lecce nella trentottesima giornata di campionato, ultima nello stadio Maradona. Nell'avvicinamento alla sfida, Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di Dazn, dicendo la sua sull'addio di Piotr Zielinski, che oggi saluta gli azzurri. Queste le sue dichiarazioni:



GRAZIE ZIELU - "È un ragazzo speciale, mi ha accolto in modo fantastico sin dal primo giorno. Sa come vivere lo spogliatoio, in campo mancherà tanto perché è fortissimo. Mi ha sempre colpito in allenamento e l'ho sempre ammirato. Mancherà a tutto il Napoli".