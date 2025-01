Napoli, Sabatini: "Saggio cedere Kvaratskhelia. Garnacho non mi convince. Chiesa? Sono sbalordito"

Getty Images

Walterha parlato dell'addio dial. Lo ha fatto a Radio Marte, consigliando anche agli azzurri come sostituirlo. Queste le parole dell'ex dirigente della, a fronte di un'offerta importante una società non può rinunciare ad una simile, soprattutto per società che siano autonome e non possono fare affidamento su ricapitalizzazioni ed aumenti di capitale.senza perdere in competitività sportiva, ed è questa la strada da seguire. Dispiace per l'addio di Kvara, un giocatore forte che lascia l'Italia, maAd oggi non si può dire se e quanto il Napoli perda in competitività per lo scudetto cedendo il georgiano, molto dipende da chi lo sostituirà, anche considerando però che già in rosa il Napoli ha risorse importanti. Dico di più,dopo lo splendido Scudetto ma anche dopo la passata stagione negativa, prendendo Conte e costruendo una squadra forte".

"Non mi piace parlare degli eventuali sostituti del georgiano, di cui la stampa sta parlando: in ogni caso, posso dire cheÈ veloce, resistente fisicamente, ha una grande attitudine alla proposizione e al sacrificio".