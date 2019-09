Driesè stato il grande protagonista della partita vinta ieri per 2-0 dalcon la. L'attaccante belga, decisivo con una doppietta, ha festeggiato un gol correndo fuori dal campo, sedendosi poi con il pallone sotto la maglia, mentre con le mani mimava un uomo alla guida di un'auto. Un gesto che molti, sui social e allo stadio, avevano legato a una possibile gravidanza della moglie.. Dolly è il soprannome di Antonio Maturo, un tassista amico di Mertens e di molti altri calciatori del Napoli di oggi e di ieri, come Pavoletti, Inglese, Cannavaro e non solo. L'uomo ha così commentato il messaggio dell'amico: "Grazie fratello per la dedica, ma devi dire che sono anche un grande tassista!".