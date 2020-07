Il Napoli ospita al San Paolo il Sassuolo nell’anticipo del sabato sera del 36esimo turno di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da due sconfitte, rispettivamente contro Parma e Milan. Gli azzurri, settimi, hanno già assicurato il pass per i gironi di Europa League, grazie alla vittoria della Coppa Italia. Gli emiliani sono invece oramai troppo lontani dalla zona Europa.





Gattuso ritrova Milik, che prenderà il posto di Lozano, utilizzato come falso nueve a Parma. Rientrano anche Manolas in difesa, Zielinski in mediana e Callejon in attacco. De Zerbi rinuncia allo squalificato Bourabia, ma farà a meno di Boga causa infortunio. In attacco dunque Berardi, Djuricic e Haraslin alle spalle di Caputo.





STATISTICHE E NUMERI - Ecco alcune statistiche sulla partita fornite da Opta: sono 13 i precedenti tra Napoli e Sassuolo in A: per i partenopei sette successi, cinque pareggi e una sconfitta. Gli azzurri hanno sempre trovato il gol nelle 13 sfide di Serie A contro il Sassuolo, realizzando un totale di 22 reti (1.7 di media a match). Il Napoli ha subito gol in tutte le ultime 11 gare casalinghe di Serie A, eguagliando il proprio record negativo, stabilito nel 1960 - non ha mai fatto peggio nella competizione.



Le uniche tre presenze da giocatore in Serie A di Roberto De Zerbi sono arrivate con la maglia del Napoli, nel 2007/08. Il tecnico del Sassuolo non ha mai trovato il successo da allenatore contro i partenopei in campionato: per lui un pareggio e quattro sconfitte in cinque precedenti.



Matteo Politano ha giocato 96 partite e realizzato 20 gol in campionato con la maglia del Sassuolo: non ha preso parte ad alcuna rete nelle tre sfide contro i neroverdi nella competizione.



FORMAZIONI UFFICIALI



Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo. All. De Zerbi





