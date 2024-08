Napoli, scatto del Chelsea per Osimhen: scambio con Lukaku? Cosa succede

Scatto del Chelsea per. Nei continui colloqui con il Napoli per Romelu Lukaku, tra i due club si è parlato più volte di un possibile trasferimento dell'attaccante nigeriano in Inghilterra: ora i Blues ci stanno provando davvero, l'obiettivo è quello di anticipare il Psg con un'offerta da presentare in queste ore sia al Napoli che all'agente del giocatore.- A riportarlo è Sky Sport, secondo il quale il Psg è ancora in testa per Osimhen ma il Chelsea vuole provare a scavalcare i francesi con questa mossa., per il quale, dopo aver trovato da tempo l'accordo con il giocatore, c'è anche l'intesa con il Chelsea.

- Al momento. Antonio Conte vuole Romelu per il suo Napoli, l'ex Inter è un pallino dell'allenatore che non ha chiesto altri attaccanti; Osimhen non è convinto delle piste arabe nonostante il pressing dei club della Saudi Pro League, il Psg è in stand by e il Chelsea prova ad approfittarne.