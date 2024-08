Juve attenta, il Chelsea piomba su Sancho: tentativo in corso, i dettagli

Laaccoglie Nico Gonzalez e Francisco Conceicao e lavora ad un altro grande colpo sulla trequarti. Il club bianconero punta forte su, calciatore reduce dal prestito al Borussia Dortmund e di proprietà del Manchester United. Madama deve fare attenzione alla concorrenza del Chelsea, che nelle ultime ore ha mosse passi concreti per il classe 2000.Il Chelsea è piombato sull'esterno inglese ed è pronto a fare un tentativo per portarlo a Londra. Secondo Sky Sport UK, i Blues stanno studiando uno scambio con il Manchester United per abbassare il conguaglio economico, inserendo qualche contropartita economica.I nomi sul tavolo sono quelli dipotrebbero essere inseriti nell'operazione per convincere il Manchester United ad accettare l'offerta del Chelsea.La Juventus non molla Jadon Sancho. Il club bianconero continua a lavorare per strappare il sì dei Red Devils: operazione imbastita sulla base del prestito, ma c’è da risolvere la questione riguardante l’ingaggio, un ostacolo significativo in ottica fumata bianca.