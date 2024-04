Napoli, scatto su David per superare il Milan e il fattore Fonseca

Il Napoli prova a mettere la freccia su Jonathan David. Nei giorni scorsi è andato in scena un importante contatto tra il club azzurro e gli agenti del forte attaccante canadese che ha portato a una bozza d’intesa sui termini contrattuali.L’entourage di David ha detto sì all’offerta del Napoli:. Resta da trovare un accordo con il Lille per il quale c’è una forbice di 10 milioni di euro: 35 l’offerta mentre la richiesta si aggira sui 45 milioni.

La mossa del Napoli ha come obiettivo principale quello di anticipare i club della Premier League ma ancheI rossoneri stanno valutando anche Fonseca che con Jonathan ha un rapporto speciale costruito proprio al Lille: l’eventuale nomina del tecnico portoghese potrebbe portare Moncada a fiondarsi sul classe 2000 per l’attacco. Allo stato attuale però il Napoli ha mosso passo importanti su David per il dopo Osimhen.