E il 6-1 rifilato al Sassuolo vuol dire veramente tanto per il prosieguo della stagione. Doppietta di Kvara e soprattuttoE si vede, eccome. Il peso specifico del centravanti nigeriano si fa sentire, anche in termini di fiducia e umore dei compagni di squadra che ne riconoscono la preziosità alla guida dell'attacco.- L'avvio di stagione e gli ultimi mesi sono stati molto impegnativi per Osimhen. Le polemiche social, la questione rinnovo e poi la Coppa d'Africa che lo ha tenuto lontano dai colori azzurri per due mesi. C'è stata una pioggia di critiche per questi e altri motivi, ma ciò che conta è che sia tornato a fare ciò che gli riesce meglio, ovvero spingere la palla in rete.. Una tripletta che non lo farà rientrare nella lotta per il titolo di capocannoniere (Lautaro ha ben 11 gol in più), però la sua media gol segnati/minuti giocati è importante. Si tratta di circaQuasi una a partita.Sebbene siano tanti i punti di distanza dal Bologna quarto in classifica (8 lunghezze più in avanti), non è scritto nulla di definitivo fino al termine del campionato. Anche perché si potrebbe sbloccare il quinto posto. Dunque, c'è l'. E a proposito di questa competizione, dopo Juve e Torino in campionato sarà il tempo delin trasferta per sognare i quarti di finale di Champions League. Una vetrina importante per Osimhen e per il Napoli, per mantenere ilesistente da un paio di mesi (con l'ultimo rinnovo). Perché a prescindere da come andrà il destino di Osimhen è abbastanza scritto. Lo ha detto lui stesso tra le righe, lo ha detto chiaramente De Laurentiis:Alla finestra la sua tanto sognatache perderà Mbappé e in Italia guarda già ora con estremo interesse ai talenti offensivi di Napoli, Inter e Milan.ma deve ancora scrivere quello del Napoli e se le premesse sono queste allora si può ancora salvare qualcosa.