Napoli, subito De Bruyne, poi David e il sostituto di Kvaratskhelia: le mosse che hanno convinto Conte a restare

anche per la prossima stagione, gli azzurri si preparano ad affrontare nel migliore dei modi la sessione estiva di calciomercato. Con l’accordo ormai raggiunto per l’acquisto di Kevin De Bruyne dal Manchester City,Se fino a qualche giorno fa lasembrava impensabile, ci ha pensato il presidentea convincere il tecnico salentino a restare. E lo ha fatto mettendo sul tavolo un progetto vincente e con laper far sì che l’allenatore ex Juventus possa competere al massimo su tutti i fronti.

A tal proposito, il primo colpo azzurro è un colpo stellare.. Il centrocampista belga si libererà a zero dal Manchester City enetti a stagione, più un ricco bonus alla firma, con opzione per il terzo anno. La conferma è arrivata anche da parte del direttore sportivo Giovanni Manna: “”.che il Napoli si appresta a mettere a segno per la prossima stagione. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, gli azzurri sono scatenati anche in attacco, conche rappresenta la prima scelta. In lista ci sono anchedel Parma edell’Udinese. La priorità del Napoli, però, resta sulla fascia, dato che. A tal proposito, Manna è rimasto stregato dal 26enne del PSV, che già a gennaio era stato sondato dal Napoli. Piacciono anchedel Lille edel PSG, che ha un prezzo del cartellino di circa 30 milioni di euro.

Per quanto riguarda la porta, invece,, con l’estremo difensore che avrebbe dovuto rinnovare il proprio contratto con gli azzurri e invece non è arrivato ancora nessun prolungamento. Per la difesa, poi, i nomi in cima alla lista di Manna sono quelli di, ambito anche dall’Inter, e