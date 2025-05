Napoli, Conte resta: "La visione collima". De Laurentiis: "Lo asseconderò in tutto"

Getty Images

La svolta definitiva dopo settimane di indiscrezioni sul possibile addio:La separazione dopo aver vinto il quarto Scudetto nella storia degli azzurri sembrava ormai prossima, con lain agguato pronta a riportarlo a Torino, ma i dialoghi tra il presidente del Napoli e e il tecnico leccese hanno portato alla permanenza di quest'ultimo, annunciata tramite un post sui social dal numero uno partenopeo: "", corredata da un messaggio del club: "".

La decisione è arrivata al termine dell'incontro che ha portato anche a un aumento dell'ingaggio per il tecnico, rispetto ai 6,5 milioni di euro netti più bonus a stagione attuali. E dopo il vertice sono arrivate anche le prime parole.- Lo stesso Antonio Conte infatti ha parlato a Canale 21: "Ogni fine stagione ci sono sempre dei confronti tra allenatori e società per valutare la stagione e se ci sono state corrette visioni. Mi sembra una cosa normale che accade ovunque.".

"La cosa più importante quando intraprendi nuove sfide è sposare in pieno la storia del club. A Napoli ho scoperto una città con tanta passione ed entusiasmo. Napoli chiede tanto, ma ti ripaga con delle emozioni incredibili. Voglio ringraziare tutti i tifosi. Ora però dobbiamo faticare di nuovo".- Ancheha parlato a Canale 21: "Conte è un grande regista. A fine stagione si fanno le valutazioni. Abbiamo 4 competizioni da onorare, con la Champions che tra l’altro è cambiata. Saremo molto interessati per le avversarie che sfideremo. Sarà un anno dove dovremo divertici in Europa, dovremo dare risalto a tutto ciò che c’è di partenopeo. I tifosi hanno dimostrato tanto, sono stati educati con il bus scoperto. La Rai ci ha portato davanti a 70 milioni di visualizzazioni della festa ed è un risultato molto importante che dobbiamo continuare ad onorare.".

"C’è sempre un velo tra noi e voi, come se non ci fidassimo. Voi giornalisti dovreste conquistarvi la nostra fiducia. Calma, cerchiamo di stare uniti. Voi avete una grande importanza per fare onore al Napoli. A volte sembra che siamo contrapposti, ma non è così. Vorrei una maggiore possibilità di essere uniti a favore del Napoli e di Napoli".