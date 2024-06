Perché Spinazzola può andare al Napoli e quel retroscena sull'Inter

Getty Images

Dopo l'annuncio di Antonio Conte il Napoli si è concentrato sul mercato dei giocatori. Per il gioco del nuovo allenatore, considerando anche la situazione delicata legata al futuro di Di Lorenzo sul quale è sempre vivo l'interesse della Juventus (il capitano ha chiesto la cessione, Conte vorrebbe tenerlo e dopo l'Europeo ci sarà un faccia a faccia tra i due).- Per rinforzare la fascia sinistra, invece,. Un'idea raccontata da Sky Sport, secondo il quale i giallorossi hanno deciso di non confermare l'esterno classe '93 che quindi può diventare un'occasione a zero sul mercato svincolati. L'idea Spinazzola nasce direttamente da Antonio Conte, che lo voleva già all'Inter quando era sulla panchina nerazzurra.

- Se dovesse concretizzarsi il passaggio di Spinazzola al Napoli,, per il quale dall'altra parte si sta seguendo il classe 2001 del Salisburgo Amar Dedic. Spinazzola ha giocato quasi 40 partite stagionali con la Roma, 10 delle quali in Europa League dove il cammino dei giallorossi si è interrotto in semifinale contro il Bayer Leverkusen; considerando tutte le competizioni, l'esterno ha segnato un gol e servito quattro assist ai compagni.