Napoli, tutto fatto per lo scambio Caprile-Scuffet: i dettagli dell'operazione con il Cagliari

Getty Images

, a tutti gli effetti,. È tutto fatto, infatti, come riportato da Sky Sport, lo scambio di prestiti fra le due società: manca solo l’ufficialità dell’affare concheper avere il minutaggio desiderato e fungere da numero uno del club isolano,come prima opzione alternativa ad Alex Meret, titolare indiscusso dello scacchiere di Antonio Conte.

Il portiere friulano sarà a Napoli già in serata, pronto per iniziare la sua nuova avventura agli ordini del tecnico salentino: mancano solo le rispettive visite mediche e le firme sui contratti per poi annunciare l’ufficialità e la conclusione dell’affare.