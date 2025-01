Napoli-Cagliari, in definizione lo scambio Caprile-Scuffet: tutti i dettagli

Getty Images

La sessione invernale di mercato è ormai ufficialmente cominciata e la maggior parte delle squadre di Serie A stanno cominciando a definire i primi affari,Come infatti è stato riportato da Sky Sport,Uno scambio che si è fatto via via sempre più concreto con Caprile che avrà la possibilità di aver maggior minutaggio e spazio in Sardegna e l’ex Udinese Scuffet che diventerà un affidabile secondo alle spalle di Meret, giocandosi le sue carte in una squadra che competerà per la vittoria finale dello Scudetto.

L’operazione si sta perfezionando con la giornata di lunedì che sarà decisiva e finalizzata alla chiusura.