Il Napoli non riavrà a disposizione Victor Osimhen per le visite di controllo dopo il brutto infortunio allo zigomo. Il giocatore non tornerà dalla Nigeria perché risultato positivo al covid al tampone di controllo prima del volo per il rientro in Italia.



IL COMUNICATO - La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro. Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l'isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità.