Napoli, ufficiale: Ostigard al Rennes di Massara

AFP via Getty Images

. Il difensore norvegese (classe 1999 ex Genoa) viene ceduto a titolo definitivo al, con cui firma un contratto triennale fino a giugno 2027.commenta ai canali ufficiali del club francese: "Ho scoperto uno stadio molto bello, oggiper continuare ad avere un momento di gioco all'altezza delle mie ambizioni. Ho avuto un ottimo feeling con la dirigenza del Rennes, voglio prendermi la mia parte di responsabilità in questo progetto sportivo. Sono qui per dimostrare le mie qualità sportive e umane, aiutare il gruppo e sostenere i giovani. È un nuovo campionato, un nuovo Paese, tutto sarà nuovo per me ma sono pronto per questa nuova sfida".

spiega: "La sua personalità, il suo carattere e le sue qualità tecniche fanno di lui un difensore prezioso. Ama andare in battaglia e dare il massimo per la sua squadra, siamo molto felici di accoglierlo tra noi".Gli fa eco il direttore generale Olivier Cloarec: "Dopo gli acquisti nel settore difensivo dei promettenti Mohamed Jaouab e Abdelhamid Ait Boudlal, questo è un altro rinforzo di qualità per la nostra squadra. Leo si è rivelato la scorsa stagione in un club da protagonista in Italia. Oltre a quella acquisita in Serie A, gode di una significativa esperienza internazionale, sia in Champions League che con la sua selezione. Leo è un giocatore determinato, che non molla mai e che saprà trasmettere la sua rabbia a tutto lo spogliatoio. Siamo molto felici di averlo tra noi".