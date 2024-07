Napoli, De Laurentiis risponde a un tifoso sul colpo Hermoso: "Si vede che di calcio ne capisci poco"

nuovo acquisto delnon ne è convinto o meglio, la risposta data a Dimaro a un tifoso che gli chiedeva del suo acquisto è stata di quelle che non lascia spazio a sogni o possibili trattative.Il presidente che sta portando avanti insieme al ds Manna una campagna di rafforzamento importante e che sta soddisfando quasi tutte le promesse fatte all'allenatore Antonio Conte ha ancora in canna un colpo nel pacchetto arretrato, ma il centrale, svincolatosi a fine stagione dal Real Madrid non è oggi così prioritario.E allora il siparietto curioso sugli spalti dell'impianto di allenamento della Val di Sole in cui il Napoli sta svolgendo la preparazione atletica diventa, inevitabilmente, un messaggio anche al centrale spagnolo e al suo entourage:" chiudendo però il tutto con un sorriso.

#DeLaurentiis firma autografi a #Dimaro durante l’allenamento e un tifoso gli chiede di #Hermoso

Il presidente risponde così: “Vedo che di calcio ne capisci molto poco” pic.twitter.com/8iDzZ6zRTI — Giovanni Annunziata (@giovanniannun) July 18, 2024